Kümnevõistluse maailmarekordiomanik esitas Kylian Mbappele põneva väljakutse

21-aastast Pariisi Saint-Germaini ründajat Mbappet peetakse üheks maailma kiireimaks jalgpalluriks. Kuigi maailmameister pole end kunagi ametlikult 100 m jooksus proovile pannud, on näiteks mängu ajal tuvastatud tema kiiruseks teatud distantsi vältel 38 km/h. Võrdluseks, kui Usain Bolt jooksis 100 m maailmarekordit tähistava ajaga 9,58, oli tema keskmiseks kiiruks 37,58 km/h.

"Jalgpallifännidele meeldib alati teha võrdlusi," arutles France Footballi veergudel 9126 silmaga kümnevõistluse maailmarekordit hoidev Kevin Mayer. "Jalgpallurid tuleks proovile panna, eks? Enne, kui jalgpallur sprinterile väljakutse esitab, peaks ta alistama kümnevõistleja."

"Esitan talle väljakutse: võistelgu minuga 100m jooksus!" jätkas Mayer. "Ma ei ütleks, et Kylian kohe kindlasti ei võidaks mind. Ma lihtsalt räägin, et ta ei suuda alistada reaalseid sprintereid. Usun, et ta on sellest kaugel. Samas, kui ta tõestab mulle vastupidist, siis seda parem on."

Mayeri isiklik rekord 100 m jooksus on nii võimas kui 10,55.