Ksenija Balta konkurent kolib USA-sse ja hakkab harjutama kahe kergejõustikulegendi käe all

"Ma tahan end arendada nii sportlase kui ka inimsena," põhjendas Mihambo elumuutust kodumaa ajalehele Bild.

"Tunnen, et nüüd on õige aeg selliseks suureks sammuks. Carl Lewis ja Leroy Burrell, kellest saab minu sprinditreener, olid aastaid maailma parimate seas. Mul on neilt palju õppida."

Mihambo tuli mullu oktoobris Dohas maailmameistriks isikliku rekordiga 7.30. Sakslannadest on kaugemale hüpanud vaid Ida-Saksamaa legend Heike Drechsler (1998. aastal 7.48).

58-aastane Lewis on üheksakordne sprindi ja kaugushüppe olümpiavõitja, 53-aastane Burrell on tulnud maailmameistriks ja olümpiavõitjaks 100 meetri teatejooksus.