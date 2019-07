Kolmikhüppe maailmameistril tuleb ühe mõttetu hüppe jaoks reisida 7900 kilomeetrit

Kahekordne olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister elab ja treenib võistlusperioodil Austrias ning Iowasse USA meistrivõistlustele sõitmiseks tuleb tal maha lennata 7900 kilomeetrit - ja seda kusjuures sisuliselt täiesti mõttetult. Ainuüksi seetõttu, et USA kergejõustikuliit on kehtestanud, et MM-pileti eelduseks on kohalikel meistrivõistlustel (mis on ühtlasi MM-i katsevõistlusteks) osalemine.

"Mul on küll wild card olemas, aga ma ei taha millegagi riskida, seega tuleb mul osaleda," sõnas Taylor Reutersile.

Samas ei kavatse Taylor rekordeid rünnata, vaid omamoodi vaikselt protestida. "Tahan teha ühe hüppe, aga see ei saa olema midagi eriti võistluslikku. See üks hüpe on lihtsalt minu jaoks kõige turvalisem viis käituda."