Kohutav: Austraalia olümpiasportlane sõitis autoõnnetuses ühe-aastase poja surnuks tema esimesel sünnipäeval

Õnnetus leidis aset möödunud nädala reedel. Ntiamoah hakkas maja eest välja tagurdama, et enne õhtust sünnipäeva pidu poes käia, kuid ei märganud kõnniteel mänginud poega, kellele ta otsa sõitis. Õnnetust nägi pealt ka Ntiamoahi naine ja lapse ema, kes poja koheselt kohalikku haiglasse toimetas. Arstid ei suutnud haiglas kahjuks lapse elu päästa.

Politsei on alustanud juhtunu osas uurimist, käsitledes seda traagilise õnnetusena. Kohaliku meedia teatel ei suutnud šokis olnud isa kuni järgmise hommikuni politseile ühtegi kommentaari anda.

"Ta oli meie ime. Me ei suuda uskuda, et teda pole enam meiega. Palume kõiki, et nad austaksid meie privaatsust sel kohutaval ajal," seisis perekonna avalduses.

"Kogu Austraalia kergejõustiku perekond tunneb kaasa Isaacile ja tema perekonnale oma poja kaotuse puhul," kirjutati Austraalia kergejõustikuliidu teates.

36-aastane Ntiamoah osales karjääri jooksul Londoni olümpial 4x100 meetri teatejooksus, kus Austraalia tuli kuuendaks.