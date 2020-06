Kirdi konkurent kirus treeningtingimusi: saan vaid koduaias oda visata

"Kipchoge Keino staadion, mis on minu kodu lähistel, on juba neli aastat remondis ja see pole heas seisus," lausus 31-aastane keenialane Daily Nationile. Üldse on Yego sõnul Keenias vaid üks korralik staadion ning see asub Nairobis, mis on eksmaailmameistri kodupaigast Eldoretist paarisaja kilomeetri kaugusel.

"Loodetavasti pöördub varsti kõik normaalsusse tagasi ja ma saan väljas treenima hakata. Seniks teen oma koduaias väikseid viskeid ja hoian end perega viiruse eest. Positiivne on vähemalt see, et olen saanud oma kahe pojaga aega veeta," rääkis Yego.

Rio de Janeiro olümpial hõbemedali võitnud Yego oli kevadel heas füüsilises seisus, kuid koroonakriis ei lasknud vormi realiseerida.

"Olin hästi treeninud ning märtsis tippvormis. Olin valmis viskama 85 meetrit. Kogu see töö läks aga vett vedama, sest võistlusi pole olnud," lisas Yego.

Keenialane lisas, et praegune kriis ja Tokyo olümpia edasilükkamine on tulnud kasuks eeskätt sportlastele, kes on olnud vigastatud. Ilmselt pidas ta silmas ka Magnus Kirti.

Tokyo olümpia kohta teatas Yego enesekindlalt: "Tahan olümpiakulda, see on ainus medal, mis on minu auhinnakollektsioonist puudu."