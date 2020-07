Kui kolmapäeval saabusid uudised, et Ortegast on saanud esimene lõuna-ameeriklane, kes ületas kettaheites maagilise 70 meetri piiri ning lisaks tõusis ta veel selle hooaja maailma edetabeli tippu, siis viimaste uudiste kohaselt on mehe tulemus tühistatud.

Kuna Ortega heide ei läinud kirja, on hooaja tipptulemus taas rootslase Daniel Stahli 70,25 meetrit.

Põhjus, miks tulemus tühistati, pole veel avalikustatud.