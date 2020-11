Kettaheite MM-hõbe vigastas end vannitoas, kuid loodab Tokyo olümpiaks vormi jõuda

2019. aasta Doha MM-il hõbemedali võitnud Dacres avaldas eelmise nädala reedel kodumaa meediale, et vigastas oktoobris vasaku kätt ning käis rebenenud sidemetega lõikuselaual. Operatsioonist taastumine võtab aega maksimaalselt kuus kuud.

"Mul oli lihtsalt vannitoas halb kukkumine. Panin oma käe maha ning raskuse all see lihtsalt klõpsatas. Seega ma rebestasin sidet, ühte väikest sidet oma käes, aga see on probleem. Nad ütlevad, et ma võin väljas olla kolm kuni kuus kuud, aga mul jääb siiski aega, et tagasi tulla. Pean lihtsalt kõvemini töötama kui kõik teised," vahendab jamaikalase sõnu ajaleht The Gleaner.

"Kasutan kõiki oma ressursse, et tagasi tulla. Hetkel ei saa ma midagi teha, kuni see paraneb. Pean ootama detsembri lõpuni, et kips eemaldada. Üritan teha alakehale nii palju trenni, kui saan, nii et kui ma lõpuks tagasi ülakeha juurde võin tulla, ei oleks ma nii maha jäänud kui muidu."

Dacresi tänavuse hooaja tippmargiks jäi veebruaris Kingstonis heidetud 69.67. Doha MM-il tõi talle võidumehe Daniel Stahli (67.59) järel hõbemedali 66.94. Dacresi isiklik ja ühtlasi Jamaica rahvusrekord on 2019. aasta juunist 70.78.

Dacresi, nagu ka rootslase Stahli mänedžer on eestlane Hans Üürike.

