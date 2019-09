Et Lõuna-Aafrika kõrgliigas on üleminekuteaken suletud, saaks ta ametlikes mängudes osaleda alles 2020. aastal. Ent treenida võib.

"Hindan väga toetust, mida olen klubilt saanud. Ootan juba väga seda teekonda," rääkis ta klubi kodulehele.

Võistkonna asutaja Janine van Wyk vihjas, et Semenya kaalus ka muid variante. "Olen väga õnnelik, et ta valis kõigi maailma võistkondade seast just meie klubi, kus oma oskusi näidata," sõnas ta.

Semenya teatas juulis, et IAAF-i keelu tõttu ei saa ta Doha MM-l 800 meetri jooksu maailmameistritiitlit kaitsta, aga kohtus võitleb ta oma õiguste eest edasi.