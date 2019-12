Kergejõustikuliit muudab Karsten Warholmi palvel EMi ajakava

"Jah, me küsisime alandlikult ja ettevaatlikult, kas Pariisi EMi ajakava oleks võimalik nii muuta, et mul tekiks võimalusel kahel alal osaleda. Nüüd tundub, et korraldajad on leidnud selleks võimaluse. See on väga lahe," sõnas Warholm Norra rahvusringhäälingule NRK.

Järgmise aasta Euroopa meistrivõistlused toimuvad augusti viimastel päevadel pärast Tokyo olümpiamänge, mis lõppevad 9. augustil. Warholm on väga rahul, et EM pole enne Tokyo olümpiat.

"Kui olümpia toimunuks hiljem, oleks mul keerulisem osaleda (EMil). Ma olen juba korduvalt öelnud, et peaksin proovima kahel alal võitu jahtida, et selles osas kogemusi hankida," lisas 23-aastane Warholm.

Norra jooksutalent kuulutati tänavu Tallinnas toimunud galal Euroopa parimaks meeskergejõustiklaseks. Warholm on 400 meetri tõkkejooksus Euroopa rekordi omanik ajaga 46,92, 400 meetris on tema nimel Norra rekord 44,87.