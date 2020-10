Kergejõustikujuht toetab mõtet, et sportlased võiks Tokyo olümpial põlvitada

Praeguste olümpiareeglite kohaselt on igasugune "demonstratsioon" ning "poliitiline, religioosne või rassiline propaganda" keelatud. Coe arvates tuleks Black Lives Matter liikumise tõttu seda reeglit muuta.

"Minu arvamus on väga selge: kui sportlased tahavad poodiumil põlvitada, toetan ma seda," lausus Coe, vahendab BBC Sport.

"Sportlased on osa maailmast ja nad tahavad kajastada maailma, kus nad elavad. Minu jaoks on see täiesti vastuvõetav," lisas Coe.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee on juba öelnud, et on valmis sellel teemal sportlastega dialoogi astuma.