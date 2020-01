Kergejõustiku sise-MM lükatakse aasta võrra edasi

Alaliidu teatel viiakse võistlus läbi nüüd 2021. aasta märtsis. Korraldajaks jääb ikka Nanjing. „Meie meditsiinitiim jälgib olukorda ning nende hinnangul on koroonaviiruse levik piisavalt lai, et tasub vältida suuri rahvakogunemisi. Parem on võistlus edasi lükata.“

Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu teatel pakkusid mitmed linnad, et nemad võivad jõuproovi korraldamise kiirelt üle võtta, kuid lõpuks otsustati sise-MM hoopis aasta võrra edasi lükata.

Koroonaviirusesse on praeguseks nakatunud üle 5000 inimese ning Hiinas on viruse tõttu surnud 131 inimest.

Eestlastest pidi sisekergejõustiku MM-il osalema mitmevõistleja Maicel Uibo, kellel on kaitsta 2018. aastal Birminghamis võidetud seitsmevõistluse pronksmedal.

