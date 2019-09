Kergejõustiku MM-i ähvardab publikufiasko

Et MM toimub kümne päeva jooksul, teeb see keskmiseks publikuarvuks vaid 2000. Doha Khalifa staadion mahutab aga 40 000 pealtvaatajat. Kaks aastat tagasi külastas Londonis peetud MM-i kokku 660 000 huvilist.

Rootsi kergejõustikumänedžer Daniel Wessfeldt ennustab, et keskmine publikuarv tõuseb 8000-ni, aga ka see hulk jätab mulje, et staadionikatel on sisuliselt tühi. Nii kaaluvad korraldajad staadioni ülemiste sektorite kinnikatmist.

Võimalik, et viimases hädas hakatakse jagama tasuta pileteid ja lapsi staadionile tooma. Viimane on levinud praktika eelkõige Kagu-Aasia riikides.