Kergejõustiku- ja ujumisliit on valmis oma tiitlivõistlusi olümpia pärast nihutama

Kergejõustiku MM USA-s Oregonis on kavas 2021. aasta 6.-15. augustini, kuid võib nüüd ette jääda edasi lükatud olümpiamängudele. Rahvusvaheline kergejõustikuliit on valmis MM-i edasi lükkama ka 2022. aastasse.

"Oleme valmis rahvusvahelise olümpiakomiteede ja teiste spordialadega koostööd teha, et leida olümpiale alternatiivsed kuupäevad ning oleme juba alustanud läbirääkimisi Oregoni MM-i korralduskomiteega, et arutada võimalusi selle ülemaailmselt populaarse võistluse kuupäevade muutmiseks," seisis kergejõustikuliidu pressiteates.

"Nad kinnitasid meile, et teevad kõigi oma partnerite ja osapooltega tööd, et Oregon võiks MM-i võõrustada teistel kuupäevadel, võimalik, et lausa 2022. aastal."

Samuti kinnitas rahvusvaheline kergejõustikuliit, et teeb kõik endast oleneva olümpia kvalifikatsioonvõistluste korrastamiseks ehk teisisõnu otsib uued kuupäevad erinevatele kergejõustikumiitingutele, kus on võimalik olümpianorme püüda.

Ujumise MM peaks järgmisel aastal toimuma Jaapanis Fukuokas 16. juulist 1. augustini. Rahvusvaheline ujumisliit teatas samuti, et on valmis kõiki osapooli rahuldavaid lahendusi leidma.