Keenialane testib laupäeval inimvõimete piire: see on kui Kuule minek

Möödunud aastal püstitas Kipchoge Berliini maratonil uue maailmarekordi 2:01.39, olles eelmisest, Dennis Kimetto nimele kuulunud tippmargist kiirem 78 sekundit, kirjutab ERR Sport.

"Jooksen selleks, et teha ajalugu; näitamaks, et inimvõimetel pole piire," rääkis Kipchoge neljapäeval reporteritele. "Asi ei ole rahas, tahan inimestele näidata, et piire ei ole. Berliinis ja Viinis jooksmine on väga erinevad. Berliinis joostakse, et võita ja rekordeid purustada, Viinis jooksmine on justkui Kuule minek."

Kaks ja pool aastat tagasi jooksis Kipchoge Monzas aja 2:00.25, kuid tegemist pole ametliku maailmarekordiga, sest ta kasutas vahetuvaid tempomeistreid ning tegemist polnud ka võistlusolukorraga. Samal põhjusel ei lähe arvesse ka laupäevane jooks Viinis.