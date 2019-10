Keenialane Eliud Kipchoge tegi ajalugu, läbides maratoni alla kahe tunni

34-aastane keenialane sai Austrias Viinis peetud võistlusel 42,2 km distantsil ajaks 1:59.40. Uus tippmark ei lähe aga ametliku maailmarekordina kirja, sest jooksu ajal kasutati vahetuvaid tempotegijaid ja tegemist polnud avatud võistlusega.

Kipchoget, kes oli Viini rekordiüritusel ainus võistleja, aitasid tempotegemisel teiste seas norralastest vennad Ingebrigtsenid (Jakob, Filip ja Henrik), 1500 meetri Rio olümpiavõitja Matthew Centrowitz ja 5000 meetri olümpiahõbe Paul Chelimo.

"Tänane näitab, et piire pole olemas. Nüüd, kui ma olen seda teinud, loodan, et teised järgnevad mulle ja üritavad sama," sõnas õnnelik Kipchoge finišis. "See on positiivne sport. Kui me kõik koos jookseme, muudame maailma ilusamaks!"

Kaks ja pool aastat tagasi oli Kipchoge Monzas jooksnud aja 2:00.25, kuid ka see ei ole ametlik maailmarekord, sest toona kasutati samuti tempomeistreid ja tegemist polnud võistlusolukorraga.

Olümpiavõitja Kipchoge nimele kuuluv maailmarekord 2:01.39 on pärit eelmise aasta Berliini maratonilt.