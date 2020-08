Kaugushüppe uus võistlussüsteem ajab sportlased marru: "Väga nõme! Võite hüpata maailmarekordi, kuid jääte esikohata"

Nimelt võetai Teemantliiga kaugushüppes kasutusele nn minifinaal, kuhu pääsevad viie vooru järel vaid kolm paremat. Viimase vooru hüpped otsustavad ühtlasi paremusjärjestuse.

"See on nõme. Võite hüpata maailmarekordi esimeses voorus, kuid te ei võida. Samas võite esikoha saada nelja meetri pikkuse hüppega, kui ülejäänud kaks sportlast astuvad viimases voorus üle," sõnas Ollikainen Ilta-Sanomatele.

Soomlane lisas, et maailma kergejõustikujuhtidel oleks aeg nägu sportlaste poole pöörata. "See süsteem ei toimi lihtsalt, sportlastelt asju ei küsita, need otsustatakse mujal," põrutas ta.