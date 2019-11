Kanteri õpilane läheb Tokyosse olümpiakulda jahtima ja lõpetab seejärel sportlaskarjääri

2010. ja 2016. aastal Euroopa meistriks tulnud ja 2015. aastal maailmameistriks kroonitud Malachowski on Kanteri kõrvale palganud ka psühholoogi, kes peaks tal aitama võistlusteks paremini keskenduda. Tänavusel Doha MMil Poola vägilane lõppvõistlusele murda ei suutnud.

"Meil on olnud juba mitu jutuajamist. Katar on juba unustatud. Tunnen end vaimselt puhanuna," kinnitas Malachowski Poola meediale, et psühholoogi palkamine on juba kasuks tulnud.

"Mul on suur tahtmine ja usk, et suudan kaugele heita. Unistan endiselt olümpiakullast," lisas kogenud poolakas, kes läheb juba oma karjääri neljandatele olümpiamängudele. Siiani on tema auhinnakollektsioonis nii Pekingi (2008) kui Rio (2016) olümpia hõbemedal.

Malachowski on kettaheite kõigi aegade edetabelis seitsmendal kohal tulemusega 71.84, mille ta heitis 2013. aastal Hengelos.