2018. aastal tippsportlaskarjääri lõpetanud sakslase sõnul on rekordi peamiseks ohustajaks rootslane Daniel Stahl. "Usun, et ta püstitab uue maailmarekordi," rääkis Harting usutluses Saksamaa kanalile ARD. "See rekord peab purunema ning Danielil on selleks olemas parimad füüsilised eeldused. Usun tema potentsiaali."

Hiljutises intervjuus Rootsi rahvusringhäälingule teatas valitsev maailmameister Stahl, et temas on jõudu heita ketas üle 75 meetri.

Stahli isiklik rekord pärineb mullusest suvest, kui ta heitis Rootsis toimunud võistlusel 71.86.