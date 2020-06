Kaks Teemantliiga etappi tühistati

Prantsusmaal võeti vastu otsus, et 6. septembril toimuma pidanud Teemantliiga etapp tühistatakse, sest organiseerijatel pole enam piisavalt aega selle korraldamiseks. Sarnaselt jäetakse ära ka Eugene´is toimuma pidanud üritus.

Küsimärgi all on ikka veel Gatesheadi etapp, mis lükkus praegu edasi. Esialgu pidi see toimuma 16. augustil, kuid nüüd leiab see heal juhul aset 12. septembril. Selle kinnitamiseks vajavad korraldajad Briti võimudelt vastavat luba.

Teemantliiga pidi algama juba 17. aprillil Dohas, kuid koroonaviirusest tingitud asjaoludel see tühistati. Lisaks pole olnud võimalik korraldada ka Londoni, Rabati ja Zürichi etappe.