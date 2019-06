Kahekordne maailmameister nõuab, et Venemaa kergejõustikujuhid ja paljud treenerid astuks tagasi

Nädalavahetusel otsustas Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF), et kuna Venemaa pole siiani suutnud dopinguvastases võitluses märkimisväärseid edusamme teha, ei või Venemaa koondis osaleda ka sel sügisel Dohas toimuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel.

Venemaa sportlastel, kes on täitnud IAAFi reegleid, on siiski võimalus MM-ile pääseda, kuid seda tuleb teha neutraalse lipu all. Mullu Berliinis toimunud EM-il said sellise võimaluse 70 Venemaa sportlast.

Lasitskene arvates on saabunud aeg, et Venemaa kergejõustikuliidus toimuks suurpuhastus. "Loodan, et nendel inimestel, kes on olnud seotud selle lõputu häbiga, jagub mehisust, et lahkuda. Ja ärge mõelge, et ma pean silmas vaid juhtkonda, jutt käib ka nendest tegevtreeneritest, kes on endiselt kindlad, et ilma dopinguta ei ole võimalik võita. Teil on juba ammu aeg puhkusele minna," kirjutas 26-aastane Lasitskene sotsiaalmeedias.

Reuters teatas eelmisel nädalal, et kaks Venemaa kergejõustikutreenerit (Vladimir Moknev, Valeri Bolkov) ja arst Sergei Portugalov, kes said IAAFilt tegutsemiskeelu, on viimasel ajal teinud Venemaa sportlastega koostööd.

Venemaa kergejõustiklased said viimati oma lipu all esineda 2015. aasta Pekingi maailmameistrivõistlustel.