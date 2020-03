Justin Gatlin pakatab enesekindlusest: suudan ka 39-aastaselt olümpiavõitjaks tulla

Delfi Sport RUS

Christian Coleman ja Justin Gatlin Foto: ANDREJ ISAKOVIC, AFP/Scanpix

100 meetri jooksu olümpiavõitja ja maailmameister Justin Gatlin usub, et on suuteline 2021. aasta Tokyo olümpial kuldmedali eest võitlema, kuigi on siis juba 39 aasta vanune.