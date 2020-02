Jooksustaar Mo Farah valetas dopinguametnikele kahtlaste süstide kohta

BBC käsutuses on transkriptsioon USA antidopinguagentuuri (USADA) viietunnisest intervjuust Farahiga 2015. aastal, kus temalt küsiti korduvalt, kas Suurbritannia kergejõustikuliidu peameedik Rob Chakraverty süstis talle enne 2014. aasta Londoni maratoni kehakaalu langetavat L-karantiini, mille teatud kogustes manustamine liigitub dopingureeglite rikkumise alla.

Farah eitas antud väiteid kategooriliselt, kuid pärast ruumist lahkumist ja alaliidu esindajaga rääkimist naasis ta sinna tagasi ja tunnistas L-karantiini tarvitamise üles.

Farah taoline keerutamine on seda kahtlasem, et tema endine treener Alberto Salazar sai eelmisel aastal nelja-aastase tegutsemiskeelu muu hulgas just L-karantiini kuritarvitamise pärast. 2014. aastal ja intervjuu toimumise hetkel oli Salazar veel tema juhendaja.

Küsimusele "Kui keegi ütleks, et sa said L-karantiini süste, kas nad ei räägiks õigust?" vastas Farah esialgu: "Kahtlemata ei räägiks õigust, sada protsenti. Ma pole kunagi L-karantiini süste saanud."

Uurija: "Oled sa kindel, et Alberto Salazar sulle neid ei soovitanud?"

Farah: "Ei, ma pole kunagi L-karantiini süste saanud."

Uurija: "Sa oled täiesti kindel, et sa ei lasknud arstil süstalt endale kätte panna ja paar päeva enne Londoni maratoni endale L-karantiini süstida?"

Farah: "Ei. Mitte mingil juhul."

Pärast ruumist lahkumist ja naasmist ütles Farah: "Tahtsin tulla ja vabandada. Sel ajal ma tõesti sain seda. Ma arvasin, et ei saanud. Sellest oli varem palju juttu ja Alberto mõtles alati, mis mulle parim oleks. See kõik tuleb mulle nüüd meelde. Varem ma ei mäletanud."