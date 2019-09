Jooksurajalt kõrvaldatud Caster Semenya saab ühe kuldmedali juurde

Semenya tõusis kullale pärast seda, kui avastati, et venelanna Maria Savinova rikkus antidopingureegleid. Paberite järgi on ta maailmameister juba 2017. aastast, aga kuldmedalit pole talle siiani antud.

Semenya pidi autasu kätte saama Doha MM-i ajal peetaval tseremoonial, aga MM-ile ta ei tule. Kuldmedali võtab vastu tema esindaja. Kahekordne olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister teatas juulis, et IAAF-i keelu tõttu ei saa ta Doha MM-l 800 meetri jooksu MM-tiitlit kaitsta.

Šveitsi kohus otsustas juuli lõpus, et IAAF-i kehtestatud testosteroonipiirang on õiguspärane. Ravimeid võtmata ei mahu Lõuna-Aafrika Vabariigi jooksja etteantud piiridesse.

Semenya esindaja sõnul pole sportlane nõus medikamente tarvitama.

Juunis avaldas rahvusvaheline spordiarbitraaž CAS 163-leheküljelise raporti, kus on ära põhjendatud, miks CAS otsustas maikuus Semenya palvet IAAF-i nõue tühistada mitte rahuldada. Raportis on välja toodud, et Semenya on "bioloogiline mees" ning seetõttu nõustus CAS, et ta peab tarvitama testosterooni taset alandavaid ravimeid.