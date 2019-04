Jooksukuulsused Farah ja Gebrselassie pöörasid hotellivarguse tõttu tõsiselt tülli

Farahi sõnul jäi ta 23. märtsil aset leidnud röövimise käigus ilma rahast, kahest mobiiltelefonist ja käekellast.

"Olen Hailes (Gebrselassie) pettunud," sõnas 36-aastane Farah, vahendab BBC Sport. "Kui hotell kuulub Hailele ning ma peatun seal kolm kuud, aga ta ei suuda minu heaks midagi teha, on see suur pettumus."

46-aastane Gebrselassie süüdistas omakorda Farahit "väljapressimises" ja tema "maine kahjustamises". Kuulsa etiooplase sõnul on nende hotellis nõue, et kliendid, kellel on sularaha kaasas rohkem kui 350 USA dollarit, peavad selle deklareerima, kuid Farah seda ei teinud. Hotell pakub raha ja väärisesemete hoidmiseks ka seifi, kuid Farah seda võimalust ei kasutanud.

Lisaks väitis Gebrselassie oma agendi kaudu BBC-le saadetud avalduses, et hotell pakkus Farahile 50%-list hinnaalandust, kuid ometi tegi neljakordne olümpiavõitja neile 2170 dollari suuruse külma arve.

Gebrselassie sõnul sai ta Farahi käitumise osas kaebusi ka oma hotelli töötajatelt, kes väitsid, et inglane olevat jõusaalis ühele abielupaarile kallale tunginud.