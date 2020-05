Johaug läheb Bisletti mängudel võimsat isiklikku rekordit jooksma: see tuleb karm ja jõhker, aga samas ka lõbus

"See tuleb karm, see tuleb karm ja jõhker, kuid samas ka uskumatult lõbus," sõnas Johaug tänasel pressikonverentsil.

Bisletti mängude peakorraldaja Steinar Hoen lausus, et nad hakkasid Johaugi võistlustele meelitama juba eelmisel sügisel, kuid siiani polnud kindel, mis distantsi norralanna jooksma tuleb.

"Therese tahab 10 000 meetris joosta aja, millega pääseti mullu MMile, ehk 31.50,00," rääkis Hoen.

Johaug lisas omalt poolt: "Olen väga õnnelik, et see on 10 000 meetrit ja mitte 3000. Mida pikem distants, seda parem minu jaoks."

Johaug on selle distantsi valitsev Norra meister - mullu pälvis ta esikoha ajaga 32.20,86.

Lisaks Johaugile tulevad Bisletti mängudel starti mitmed maailma tippkergejõustiklased. Oma osalemist on teiste seas kinnitanud Karsten Warholm, kes jahib 300 meetri tõkkejooksu maailmarekordit, kettaheite maailmameister Daniel Stahl, teivashüppe maailmarekordiomanik Armand Duplantis ning vennad Ingebrigtsenid (Henrik, Filip ja Jakob).