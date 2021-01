Järjekordne skandaal Venemaal: puhta spordi postripoiss andis positiivse dopinguproovi

Portaali Inside the Games teatel leiti 30-aastase tippsportlase dopinguproovist furosemiidi jälgi. Väljaande teatel kasutatakse seda spordimaailmas keelatut ainet kaalu kontrollimiseks või teiste dopinguainete tarvitamise varjamiseks.

Šumenkovi positiivne dopinguproov on järjekordne valus hoop Venemaa spordile. Seda eriti praegusel ajal, mil idanaabrid püüavad end rahvusvahelisel areenil viimaste aastate skandaalide eest rehabiliteerida. Kusjuures Šumenkovit peetakse üheks Venemaa spordi postripoisiks, kes on saanud loa võistelda neutraalse lipu all rahvusvahelistel võistlustel.

Venemaa meedia teatel on olukord nii tõsine, et Venemaa spordiminister Oleg Matõtsin lendas isiklikult Siberis asuvasse Barnauli, kus Šubenkov viibib, et olukorraga tegeleda.

2015. aastal Pekingi MM-il 110 meetri tõkkejooksus kulla võitnud Šubenkov pidi 2016. aasta Rio olümpiamängud Venemaale määratud sanktsioonide tõttu vahele jätma. Temast sai seejärel aga üks Venemaa sportlastest, kes tõestanud ennast puhta atleedina ning sai võistluse osaleda rahvusvahelistel võistlustel.

Šumenkov võitis hõbemedali nii 2017. aasta Londoni kui ka 2019. aasta Doha kergejõustiku MM-ilt. Lisaks on tal ette näidata kaks EM-kulda ja üks EM-hõbe.