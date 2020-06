Jaapani mägedest leiti kolm kuud tagasi kadunuks jäänud Ukraina maratonijooksja surnukeha

Borisenko reisis veebruaris Jaapanisse, et võtta osa Tokyo maratonist, mis koroonaviiruse tõttu siiski ära jäi. Maratoni asemel läks ta vallutama Fuji mäge. 7. märtsil andis Ukraina saatkond Jaapani võimudele teada, et mees on kadunud. Viimati nähti teda 28. veebruaril Tokyo hotellis, pärast mida kontakt kadus.

Borisenko surnukeha leiti 12. mail Fuji mäelt 2400 meetri kõrguselt. Jaapani meedia teatel oli ta mäkke üksi ronima läinud ning sattunud õnnetusse. Politseil õnnestus mehe identiteet tuvastada alles eile.

Borisenko sõbrad rääkisid märtsi alguses Ukraina meediale, et jaapanlased viivitavad Fuji mäel otsingute alustamisega, kuna neil on teada liiga vähe fakte. Seega panid mehe tuttavad kokku ise mägironijatest koosneva otsingurühma. Lõpuks oli ikkagi politsei see, kes Borisenko leidis.