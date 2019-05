Imejooksja võiduseeria saab otsa? Caster Semenya jäi spordikohtus kaotajaks

Semenya kaebas rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) spordikohtusse, sest alaliit otsustas, et ebaloomikult kõrge testosteroonitasemega naisjooksjad peavad hakkama seda taset ravimite abil vähendama või ei lubata neid enam rahvusvahelistel võistlustel starti.

Täna otsustas CAS, et Semenya kaebust ei rahuldata ja IAAFi uus reeglistik jääb jõusse. Spordikohus leidis, et kuigi testosteroonitaseme kontrollimine on diskrimineeriv, on naiste jaoks võrdsete võistlustingimuste loomiseks selle rakendamine vajalik.

Nimetatud reegel jõustub tänavu 8. maist ning seda rakendatakse naissportlaste suhtes, kes võistlevad 400 meetri kuni ühe miili pikkustel distantsidel.

28-aastane Semenya võistles hiljuti oma kodumaal Lõuna-Aafrika Vabariigis ka naiste 3000 meetri distantsil. Arvatakse, et vastuoluline aafriklanna hakkabki uue reeglistiku jõustumisel just sellel distantsil võistlema.