IAAFi nõukogu liige: Caster Semenya on mees ega peaks naistega võidu jooksma

IAAF kehtestas tänavu uued reeglid, mille kohaselt tuleb kõrge testosteroonitasemega naissportlastel kasutada testosteroonitaset alandavaid ravimeid, kui tahavad võistelda jooksudistantsidel 400 meetrist ühe miilini. Kuna Semenya pole nõus medikamente tarvitama, ei lasta teda Doha maailmameistrivõistlustel starti.

"Me ei taha tema naiselikkust eitada, kuid bioloogiliselt on Caster mees. Mõnes mõttes ta küll erineb anatoomiliselt tüüpilistest meestest, kuid tal on naiste ees tohutu eelis," sõnas Odriozola, kes on biokeemia professor.

Lõuna-Aafrika Vabariigi jooksja Semenya on 800 meetri distantsil tulnud kahel korral olümpiavõitjaks ja kolmel korral maailmameistriks.