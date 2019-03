IAAF kaotab ühe kergejõustikuala tiitlivõistluste kavast

Otsus on vastuoluline ning pälvis teravat kriitikat mitmetelt tippkäijatelt. Samas on kergejõustikuvõistluste populaarsus langustrendis ning vajadus muuta ala atraktiivsemaks ja telesõbralikumaks kaalub üles tippsportlaste arvamuse, kirjutab marathon100.com.

Käimisdistantse jääb tiitlivõistluste kavva endiselt neli – kaks meestele ja kaks naistele. Hetkel on võimalike võistlusdistantsidena kaalumisel 10, 20, 30 ja 35 km.

Samas võeti vastu otsus rakendada kiibitehnoloogiat, mille abil oleks võimalik tuvastada reeglite rikkumisi käimises. Nimelt ei tohi käimises korraga mõlemad jalad õhus olla - siis on tegemist jooksmisega, mis on teadupärast teine ala. Tehnoloogilised uuendused võimaldaks paremini eristada jooksmist käimisest. Kas see tähendab ka tulemuste nõrgenemist käimises, näitavad lähemad 2-3 aastat.

Refereeritud artikli täistekst marathon100.com veebilehel