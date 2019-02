IAAF avaldas maailma edetabeli, parim eestlane on Magnus Kirt

Odaviskajate arvestuses on Kirt sakslaste Andreas Hofmanni ja Thomas Röhleri järel kolmas.

Üldtabeli teisel kohal on Saudi-Araabias sündinud, kuid Katari esindav 400 meetri tõkkejooksja Abderrahman Samba ja kolmandal Keenia maratonijooksja Eliud Kipchoge.

Rasmus Mägi (400m tj) on 148. ja Maicel Uibo (mitmevõistlus) 165. kohal. Oma alal on Uibo kõrgel neljandal ja Mägi kuuendal kohal.

Naistest on edetabelijuht 3000 meetri takistusjooksja Beatrice Chepkoech Keeniast. Eestlannadest on kõrgeimal kohal mitmevõistleja Grit Šadeiko, kellele kuulub 1007. positsioon. Oma alal on Šadeiko 28. real.

