Enne nädalavahetust juhtis Hoffmann maailma edetabelit 87.55-ga, laupäeval põrutas Kirt 89.33. Täna kodumaal Offenburgis võistelnud Hoffmannil oli vastus olemas - 89.40. Kusjuures väga kõvast klassist oli ka teiseks tulnud Bernhard Seiferti tulemus, 25-aastane sakslane viskas 89.06. Kolmas oli 85.47ga Euroopa meister Thomas Röhler.

Tundub, et Seifert on teinud suure sammu edasi ning Kirt ja teised tipud on saanud ühe väga ohtliku konkurendi juurde. Veel mullu oli sakslase isiklikuks rekordiks 85.17.