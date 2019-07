Hollandi tippjooksja jäi vahele miljonite eurode väärtuses narkootikumidega

Saksamaa võimud pidasid Ghafoori kinni 18. juunil Saksamaa kiirtee ääres rutiinse kontrolli käigus. Sportlane rääkis politseile, et on sõitmas Düsseldorfi toimuvasse treeninglaagrisse. Ghafooril paluti siiski pagasnik avada ning sealt leiti 50 kilo jagu narkootikume.

Peamiselt leiti Ghafoori autost ecstasy'd ja metamfetamiini. Politsei hinnangul oli hollandlanna pakiruumis 2 miljoni euro väärtuses narkootikume. Ghafoor vahistati kohapeal. Nüüd otsustas Saksamaa politsei avalikustada, et vahistatud inimeseks osutus just Hollandi jooksja Ghafoor. 26-aastane hollandlane viibib 18. juunist alates Saksamaal Kleve linnas vahi all.

Ghafoor on 400 meetri jooksus seitsmekordne Hollandi meister. Ta osales 2016. aasta Rio olümpial ning pidi riiki esindama ka 4x400 meetri jooksus sügisel toimuval Doha MM-il.