Helsingi kergejõustiku MMi kuldmedalivõitja jäi vahele kahe anaboolse steroidi kasutamisega, kuid pääses ametnike süül karistuseta

Samuti teatas IAAF, et kui Devjatovski tähtajaks ei vasta, tõlgendatakse seda kui loobumist õigusest osaleda B-proovi analüüsimisel. IAAF-i arvates tähendas see ühtlasi seda, et Devjatovskil kaoks ka õigus otsuse vaidlustamiseks.

Kui Devjatovski telefonikõne sai, oli Minskis kell 22.00 ning tal oli aega jäänud vaid 13 ja pool tundi, et jõuda 2019 kilomeetri kaugusel asuvasse Lausanne'i laborisse.

Siinkohal on väga oluline märkida, et kui B-proov on avatud, ei saa toimingut enam tühistada. Reeglite eiramine võib kaasa tuua õigeksmõistva otsuse isegi juhul, kui analüüs näitab, et sportlane oli kasutanud keelatud ainet.

Devjatovski kohta tehtud otsuses toob CAS välja Kaisa Varise 2008. aasta dopingujuhtumi näite. Sel ajal ei austanud rahvusvaheline laskesuusatamise föderatsioon (IBU) Varise õigust enda kaitsele ning vastas eitavalt, kui soomlanna palus B-proovi analüüsi edasilükkamist, et tema esindajad jõuaksid proovi avamisele. IBU töötles B-proovi iseseisvalt ja seetõttu vabastati Varis 2009. aasta märtsis CASi otsusega karistusest, kuigi tema B-proov oli positiivne.

Devjatovski puhul tegi CAS õigeksmõistva otsuse, sest IAAF teavitas sportlast A-proovi uue analüüsi tulemusest alles 22. juulil, kuigi oli Devjatovski testitulemusest teadlik juba neli päeva varem. Lisaks anti sportlasele infot telefoni teel ja talle jäeti liiga vähe aega, et ta saaks ise kohale sõita või oma esindaja B-proovi avamisele saata.

Devjatovski õigeksmõistmine CASis oli IAAFi jaoks eriti piinlik, sest Valgevene vasaraheitja jäi karjääri jooksul dopinguga vahele lausa kolm korda.