FOTO | Venemaa kergejõustikutäht Jelena Isinbajeva saatis ROK-ile emotsionaalse kirja

View this post on Instagram

‼️Друзья, давайте спасём нашу ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ вместе!🙏🏻 ⠀ ☝🏻Это открытое письмо от чистых и честных легкоатлетов нашей страны международному сообществу. Очень надеемся, что оно будет подхвачено мировой общественностью и СМИ. Нельзя допустить повторение сценария 2016 года, когда мы были лишены участия на Олимпийский играх в Рио, за ошибки, совершенные определенной группой безответственных лиц. Нельзя допустить вновь, коллективную ответственность, за так называемое «Дело Лысенко». ⠀ Понимаю сегодня суббота и особого желания напрягаться нет, но только вместе и сообща мы сможем хоть что-нибудь изменить к лучшему... ⠀ ‼️Dear friends, let's save our athletics together!🙏🏻 ⠀ ☝🏻This is an open letter from clean and honest athletes of our country to the international community. We very much hope that it will be picked up by the world public and the media. We cannot allow a repeat of the scenario of 2016, when we were denied participation in the Olympic games in Rio, for mistakes made by a certain group of irresponsible individuals. Collective responsibility for the so-called "Lysenko Case"cannot be allowed. ⠀ I understand that today is Saturday and there is no special desire to strain, but only together and we can at least change something for the better... ⠀ #cleansport#justice#worldathletics#чистыйспорт#справедливость