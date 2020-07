Euroopa odaviske edetabelijuht peab Soome reisimise eel andma koroonaproovi, kuid pääseb karantiinist

Kuigi hetkel peavad Rootsist Soome reisivad inimesed viibima 14 päeva ka karantiinis, tehakse Kuortane võistluse puhul kergejõustiklastele erand.

"Sain just koroonatesti ja pean seda Soomes näitama. Vajan lisaks arstitõendit, et olen terve, ja tööandja tõendit selle kohta, mida ma Soomes tegema hakkan. Me ei saa sinna lihtsalt lõbusõiduks minna, vaid selleks peab olema selge põhjus," sõnas tänavuse hooaja senine Euroopa parim odaviskaja Amb ajalehele Dagens Nyheter.

Amb viskas eelmisel nädalavahetusel Saksamaal oma isikliku rekordi 86.49 ning usub, et tema proov on negatiivne.

"Ma ei ole veel koroonatesti tulemust saanud, kuid ma ei usu, et sellega mingit probleemi tuleb. Ma arvan, et mul ei saa viirust olla, sest tegin paar päeva tagasi oma elu parima tulemuse," lisas Amb optimistlikult.

Kettaheitjate Stahli ja Petterssoni treener Vesteinn Hafsteinsson ütles uudisteagentuurile TT, et ka tema õpilased andsid võistlusreisi eel koroonaproovi.

Ranged koroonapiirangud kehtivad Soomes ka septembri alguses Tamperes peetaval Soome-Rootsi kergejõustiku maavõistlusel. Hetkeseisuga pole selle jõuproovi toimumine veel üldse kindel. Lõppotsus tehakse Soome meedia teatel 7. augustil.