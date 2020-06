See oli lõuna-aafriklannade esimene kohtumine. Tänaseks 34-aastane Raseboya oli kesk- ja pikamaajooksja ja ta oli saadetud dopingukontrolli. Kui naine ametnike saatel tualetti tulles seal toona alles 16-aastast Semenyat nägi, oli Raseboya esialgu kindel, et „poiss” on lihtsalt uksega eksinud.

Mitte just ideaalne stardipauk armastusloole, kuid ometi läks lõpuks nii, et 2015. aastal naised abiellusid ja hiljuti vihjas Semenya, et paar ootab oma esimest last.

