Eriline võhmaime, kes võitleb naiste suguelundite sandistamise vastu

Lühike vastus oleks Uganda Kapchorwa piirkonna Kapsewui külast. 16 aastat oli 5000 meetri jooksu maailmarekord 12.37,35, mille autor on Etioopia äss Kenenisa Bekele. Vahepeal ei saanud keegi sellele lähedalegi. Ja siis parandas Monaco Teemantliiga etapil rekordit koguni 1,99 sekundi võrra nagu niuhti 23-aastane Cheptegei, kes varem hoidis 12.57,41-ga kõigi aegade edetabelis alles 73. (!) kohta.

„Müstika. Imetalent. Päris hull,” tulistas Eesti parim pikamaajooksja Tiidrek Nurme ülivõrdeid. „Keskmine ringiaeg umbes 60 sekundit, lisaks jooksis lõpus väga pikalt täiesti üksinda, see võtab sõnatuks.”

Tundub, et ülalmainitud küsimus vajab siiski pikemat vastust. Toome esile kümme põnevat fakti staadionijooksu uue valitseja kohta. Tuleb välja, et tegemist on mitmetahulise isiksuse, mitte üksnes kiire aafriklasega.