Endist tippkergejõustiklast süüdistatakse bordellivõrgustiku juhtimises

Tänini Iisraeli seitsmevõistluse rekordit hoidev 51-aastane Gnezdilov sai esmaspäeval süüdistuse seksikaubanduse ringi juhtimises, mis värbas välismaa naisi Iisraeli prostituutideks.

Gnezdilov vahistati juhtunuga seoses juba kolm nädalat tagasi. Koos endise tippsportlasega peeti kinni ka tema abikaasa ja veel mitmeid inimesi, kuid Gnezdilov on ainus, kellele seni ametlik süüdistus on esitatud, vahendab Times of Israel.

Süüdistuse kohaselt juhtis Gnezdilov seksikaubanduse võrku viis aastat, kasutades selleks mitmeid kortereid Tel Avivis. Äri tegeliku eesmärgi peitmiseks pakuti neis korterites ametlikult massaažiteenuseid.

Ajalehe andmetel maksis Gnezdilov prosituutide värbajatele iga maale toodud naise eest 1000 Iisraeli seekelit ehk peaaegu 260 eurot.

Bordellides kehtisid karmid reeglid. Ühe vahetuse jooksul pidi üks prostituut ära teenindama üks kuni 20 klienti ning kunagi ei teinud üks naine ühes korteris kahte vahetust järjest.

Gnezdilov oli väidetavalt vastutav korterite üürimise ning veebireklaamide eest, mis olid abiks prosituutide värbamisel. Samuti kohtus ta naistega isiklikult ja veenis neid oma alluvuses töötama. Ta instrueeris naisi, kuidas mitte võimudes kahtlust äratada, kasutades selleks valenimesid ja mõeldes välja lugusid, mida rääkida politseinikele, kui need peaks korteritesse ilmuma.

Esimest korda süüdistati Gnezdilovit bordellivõrgustiku juhtimises juba 2017. aastal, kuid eelmise aasta jaanuaris võttis prokurör tõendite puudumisel süüdistuse tagasi. Väidetavalt on nüüd tõendusmaterjal kohtusse minekuks piisav. Esmaspäeval toimunud eeluurimisistungil Gnezdilov süüdistusi omaks ei võtnud.

Ukrainas sündinud Gnezdilov kolis Iisraeli 1996. aastal 27-aastal. 2003. aastal püstitas ta seitsmevõistluses Iisraeli rekordi 6031 punkti, mis püsib tänaseni. Samuti pole keegi üle löönud samast aastast pärit 4 x 400 meetri teatejooksu rekordit, mille ühte vahetust Gnezdilov jooksis.

2004. aastal püstitas ta Iisraeli kaugushüppe rekordi, mis löödi 2014. aastal üle Hanna Knjazjeva-Minenko poolt.