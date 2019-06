Endine Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu juht läheb kohtu alla

Viimased neli aastat Prantsusmaa võimude uurimise all olnud 86-aastane senegallane on olnud koduarestis alates 2015. aastast. Teda süüdistatakse muuhulgas ka altkäemaksude vastuvõtmises, et varjata osade Venemaa sportlaste positiivseid dopinguproove.

Diacki poeg Papa Massatta sai eluaegse tegutsemiskeelu 2016. aastast. Koos Diackidega on kohtu all Venemaa kergejõustikuliidu endine president Valentin Balahhnitšev, Venemaa keskmaajooksjate ekstreener Aleksei Melnikov, vanema Diacki endine abikäsi Habib Cisse ning IAAF-i endine antidopingu juht Gabriel Dolle. Kõik kuus meest eitavad kõiki süüdistusi.

Uurijate teatel teenisid Diackid altkäemaksude pealt, mis aitasid positiivseid dopinguproove varjata, 3,45 miljonit eurot. Lisaks kahtlustatakse, et Lamine Diack kontrollis aafriklastest kolleegide hääletamist.

Endine kaugushüppaja Diack töötas IAAF-i juhina aastatel 1999-2015.