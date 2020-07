EM-i hõbemedalist soovib lahkuda Venemaalt ja vahetada kodakondsust

“Kui mul oleks võimalik, siis ma esindaks mõnda teist rahvuskoondist,” ütles 2018. aasta Euroopa hõbemedalist teivashüppes.

Ta kavatseb järgneda oma nooremale kolleegile ja kaasmaalasele Matvey Volkovile, kes on juba varem tunnistanud, et plaanib vahetada oma kodakondsust, et võistelda tippvõistlustel.

Morgunov tõi välja, et ta ei peaks isegi peale kodakondsuse saamist kolme aastat tühja istuma, nagu reeglid ette näevad, vaid ta saab kohe võistlema asuda, seda sportlane esindas viimati Venemaad 2015. aastal. Pärast seda võistles mees neutraalse lipu alt.

“Ma ei hakanud armastama oma sporti ega kodumaad vähem, kuid meil pole muud võimalust. Ma ei varja seda, kui mul on võimalik esindada teist riiki, ma teen seda. Alaliidu president lahkus pärast mõnda kuud ametist ja ta ei teinud mitte midagi,” rääkis Morgunov.

Ma arvan, et kõik meie parimad sportlased kaaluvad kodakondsuse vahetamist,” avaldas Morgunov.