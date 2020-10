Elukaaslase tapnud Oscar Pistorius kardab vabadusse pääsemist

Schroderi sõnul on Pistorius lõpetanud trenni tegemise ning on hakanud suitsetama. Lisaks olevat mees kasvatanud endale habeme ja pöördunud Jumala poole. "See, mida ta tegelikult tahab, on andestus," rääkis Schroder. "Ütlesin talle aga, et kui ta oleks minu tütre tapnud, siis kahtleksin, et suudan talle andestada."

"Ta hoolib rohkem andestusest kui vanglast pääsemisest. Kusjuures ta tegelikult kardab vabadusse saamist, sest ta teab, et sellel on tagajärjed," jätkas Schroder.

Pistorius tappis elukaaslase Steenkampi 2013. aasta Valentinipäeval. Läbi vannitoa ukse tüdruksõbra maha lasknud Pistorius väitis toona, et oli äsja unest ärganud ja pidas naist hoopis murdvargaks. "Oscar kinnitab jätkuvalt, et tegu oli õnnetusega. Tundsin, et ta tunneb kahetsust. Ta tõi välja ühe eksperdi tsitaadi, mille kohaselt ei ole inimene täie teadvuse juures, kui ta ärkab ootamatult unest ja tunneb hirmu. Ma kuulasin teda, aga ei uskunud tema juttu," lisas Schroder.