Eesti treeneri käe all harjutav Rootsi odaviskaja õlavigastusest: mõned kohad õlas jätsid mulje, nagu oleksin 20-raundilise poksimatši pidanud

"Pärast 2011. aastat algasid probleemid õlaga. Ma ei suutnud öösiti magada ja harjutamine tegi asja vaid hullemaks," rääkis Amb Aftonbladeti vahendusel. "Füsioterapeut Tor Ophdal ütles, et kui oleksin koheselt tema juurde läinud, oleks neli erinevat ravivarianti olnud võimalik. Nüüd läks mul aega kuus aastat."

Amb tunnistas, et õlavigastuse põhjuseks oli ülekoormus. Odaviskaja ei soovinud aga operatsioonile minna ning külastas seega erinevaid inimesi, kellelt kuulis erinevaid diagnoose.

Kes neist oli kõige imelikum? "Mees, kes... Ma ei teagi, mis ta tegi. Ma lamasin pingi peal ja ta liigutas kätega üle minu keha, skanneerides mind. Ta ei puudutanud isegi mind, aga ütles, et kõik saab nüüd korda."

Kas tundsid, et läks paremaks? "Ei, tunne oli sitt. Nõiaarst oli. Mõnele võib see platseebona mõjuda, aga mina sellese ei uskunud. Tegime lõpuks 2016. aastal artroskoopia," jätkas Amb. "Arst ütles, et õlg näeb hea välja, aga mõned osad jätsid mulje, nagu mul oleks 20-raundiline poksimatš olnud. Need olid väga kulunud."

Õlavalu seljatanud Ambi tulemused hakkasid liikuma ülesmäge ning mullu septembris viis ta isikliku rekordi 86.03-ni. "See ei olnud perfektne vise", meenutas ta. "Minu eestlasest treener ütles, et see oli kõige hullem 86-meetrine vise, mis ta näinud on. Surve läks sinna, kuhu tahtsin, aga oda ei lennanud otse, kuid läks siiski sektoris kaugele. See (vise) ei olnud puhas. Mõned meetrid saaks veel lisa, kui kõik läheb perfektselt."