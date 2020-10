Eesti kümnevõistlejatel kaks nimekat konkurenti vähem – MM-i medalimehed lahkuvad areenilt

„Arvasin alati, et olen sel päeval väga kurb, aga tegelikult olen üsna õnnelik ja tunnen kergendust. 15 aasta võistlussporti nõudis palju nii vaimselt kui ka füüsiliselt, olen õnnelik, et see on nüüd möödas,” rääkis Freimuth Eurospordile. Ta sai 2015. aasta Pekingi MM-ilt pronksi ja kaks aastat hiljem teenis Londonis Kevin Mayeri järel hõbeda. Sakslase isiklikuks rekordiks jäi 8663 punkti. Eelmise aasta sügisel vigastas ta põlvesidemeid. Tipptasemel kümnevõistleja oli ka mehe isa Uwe Freimuth, kelle rekord (8792) jäi pojal üle löömata.

Sotsiaalmeedias andis karjääri lõpust teada ka Freimuthi hea kamraad Schrader. Tema võitis 2013. aastal Moskva MM-il hõbeda ja rekordi viis 8670-ni. Sportlastee lõpp oli tal keeruline, mees võitles pikalt ja visalt vigastustega, viimati tegi ta kümnevõistlust viis aastat tagasi. „Meie karjäärid lõppevad siin,” kirjutas Schrader.