Ebaõnn: 3000 eurot varastanud Hispaania sulid püüti maailmameistrist jooksja poolt kinni

41-aastane Sergio Repiso ei jõudnud kergejõustiklasena päris tippu, rahvusvahelise kergejõustikuliidu andmetel on tema 400 meetri rekord 2003. aastal joostud 48,19. Vanuse lisandudes pole ta aga jooksmist jätnud ja 2018. aastal tuli ta Hispaania koondise ridades 4x400 m teatejooksu maailmameistriks.

Rööv toimus Sevilla kesklinnas. Ohvri meenutuste kohaselt võttis ta pangaautomaadist välja 3110 eurot ja pani raha kotti. Auto juurde jõudes tülitas teda naisterahvas, kes ütles mehele, et ta pillas kogemata kaks viieeurost maha. Kui ohver hakkas kummardama, et rahatähti üles korjata, tungisid talle kallale kaks varast, kes suutsid koti enda valdusse haarata.

Kui röövlid olid autoga minema sõitnud, teavitas ohver juhtunust politseid, tagaajamist hakkas juhtima just Repiso. Kui vargad märkasid, et politsei on neile sappa jõudnud, väljusid nad autost ja hakkasid jooksma. Repisole ei valmistanud nende kinnipüüdmine mingeid raskusi.

"Distans oli umbes 200 või 300 meetrit. Seda vahemaad jõuan ma veel joosta. Mul on veel oskused alles jäänud," rääkis ta väljaandele Antena 3 Noticias.

Õige pea tabati ka sulidega koostööd teinud naine ja ohver sai oma koti tagasi.

Sergio Repiso on pildil vasakul:

¡EL MEJOR EQUIPO DE RELEVOS MÁSTER EN EUROPA!

El cuarteto👨‍👨‍👦‍👦 formado por Sergio Repiso, Ramón Borente, Ricardo Menéndez y Octavio Pérez 🇪🇸 ha sido elegido el mejor equipo de relevos M40 europeo 🇪🇺 por @EuroAthletics.

¡Enhorabuena! 🥇

📷 @masteratletismo pic.twitter.com/aNBqPYdZ0K — SportSpanish ¡VAMOS!® (@SportSpanish) January 16, 2019