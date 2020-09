Duplantis ja Kendricks tegid vägeva võistluse ning ületasid Lausanne'is enam kui kuus meetrit

20-aastane Duplantis saavutas esikoha, viies oma välirekordi 6.07-ni. Ühtlasi on see kõigi aegade teine tuilemus välitingimustes. Sellest enam on suutnud vaid legendaarne Sergei Bubka, kes alistas 26 aastat tagasi kõrguse 6.14.

Duplantis lasi täna lati panna ka kõrgusele 6.15, et Bubka tippmark ületada, kuid pärast esimest ebaõnnestunud katset ta loobus üritamisest. Üheks põhjuseks oli ka asjaolu, et Lausanne`is hakkas juba hämarduma.

Mullu Dohas maailmameistriks tulnud Kendricks sai 6.02-ga teise koha. 6.07-st ta enam kolmel katsel jagu ei saanud.

Prantsuse kuulsus Renaud Lavillenie piirdus 5.72-ga ning oli sama kõrguse ületanud brasiillasest olümpiavõitja Thiago Brazi järel neljas.