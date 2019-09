Dopingusüüdistustest pääsenud maailma kiireim mees: ma ei ole andnud ega anna ka edaspidi ühtegi positiivset dopinguproovi

USA antidopinguagentuur (USADA) süüdistas Colemani, et ta jättis 12 kuu jooksul andmata kolm dopinguproovi. Selline rikkumine eest määratakse tavaliselt aastane võistluskeeld.

Septembri alguses avaldas USADA, et maailma antidopinguagentuurist (WADA) saadud andmete kohaselt ei pärine Colemani esimene andmata dopinguproov mitte 6. juunist 2018, vaid 1. aprillist 2018, ning seega ei mahu kolm rikkumist enam 12 kuu sisse, sest ameeriklase kolmas rikkumine leidis aset 26. aprillil 2019.

"Ma olen pannud kogu oma keha ja vaimu kergejõustikusse ning töötanud, et jõuda sinna, kus ma parasjagu olen," kommenteeris Coleman nüüd dopingusaagat. "On väga lugupidamatu, kui nii-öelda fännid hakkavad spekuleerima ja seostama suuri sportlasi dopingu tarvitamisega."

"Ma isegi ei peaks ennast kaitsma, aga ütlen esimest ja viimast korda - ma ei tarbi isegi toidulisandeid või proteiinipulbreid. Ma ei kasuta isegi lubatud aineid, et paremini taastuda," lisas 23-aastane ameeriklane.

"Ma pingutan treeningul kõvasti, joon pärast vett, siis puhkan ning järgmine päev teen veelgi raskema trenni. Seega ei ole ma kunagi ühtegi positiivset dopinguproovi andnud ning ei tee seda ka tulevikus. Olen puhta spordi parim esindaja, sest tean, missugust pühendust nõuab tippu jõudmine."

"Viimastel nädalatel on ajakirjanduses palju valeinfot levitatud," jätkas sprinter. "On kahju, et elame maailmas, kus klikid võrduvad rahaga ja inimesed usuvad kõike, mida nad loevad."