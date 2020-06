Dopinguproovis kanepiga vahele jäänud teivashüppaja väitis, et sõi vaid šokolaadi

2019. aasta kergejõustiku MM-il Kataris 10. koha saanud Walshi uriiniproovist leiti tetrahüdrokannabinooli (THC) ehk üht tuntuimat kanepi koostisainet.

"Ma sõin THC sisaldusega sokolaadi, et lennukis paremini magada. Ma ei uskunud, et selles nii palju THC-d on, et mu dopinguproov sellest positiivseks osutub," kirjutas tänaseks karistuse juba ära kandnud 24-aastane Walsh sotsiaalmeedias.

Walshilt võeti dopinguproov 29. jaanuaril Saksamaal Cottbusis, kus ta sai sisevõistlusel kolmanda koha. Algselt määrati talle kuuekuuline karistus, mida vähendati kolmele kuule tingimusel, et ta peab läbima õppeprogrammi marihuaana kasutamise kohta.

Walsh püstitas eelmise aasta augustis Zürichis isiklikuks rekordiks 5.83.