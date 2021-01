Dopingukaristust kandnud olümpiavõitja tuleb tippsporti tagasi

38-aastane venelanna plaanis algselt eelmise hooaja järel tippspordist loobuda, kuid jaanuari alguses võistles ta Jekaterinburgis ja teatas seejärel, et kavatseb tänavu võistlemist jätkata.

"Eelmine hooaeg, mida segas koroonapandeemia, oli peamine põhjus, miks ma otsustasin sporti edasi teha," sõnas 2011. aasta maailmameister ja 2012. aasta olümpiavõitja TASS-ile.

"Vaatame, kuidas läheb, sest koroonaolukord pole veel muutunud. Aga väga rõõmustav on, et vaatamata sellele olukorrale toimuvad võistlused Jekaterinburgis, Tšeljabinskis, Moskvas ning me saame end proovile panna," lisas venelanna.

2019. aastal tabas Tšitšerovat tagasilöök, kui rahvusvaheline alaliit ei andnud talle õigust neutraalse sportlasena võistelda. Venemaa koondislased toona oma riigi lipu all dopinguskandaalide tõttu osaleda ei saanud.

Pekingi 2008. aasta olümpiapronksi ja 2009. aasta MM-hõbeda pidi Tšitšerova tagastama, kuna jäi dopinguproovide kordustestimisel vahele keelatud aine turinaboli kasutamisega.