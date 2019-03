Dopinguga seostatud treenerid on tagasi Venemaa kergejõustiku juures, IAAF keeldu ei kergita

Venemaa kergejõustikuliidu liikmelisus IAAF-is on peatatud olnud alates 2015. aastast, kui selgus, et Venemaal toimis riiklik dopingusüsteem. Sellest ajast saati on Venemaa kergejõustikuliit taotlenud korduvalt, et nende liikmelisus taastataks, kuid seni pole IAAF vedu võtnud. Muuhulgas tähendab see, et Venemaa kergejõustiklased ei ole saanud IAAF-i ametlikel võistlustel võistelda, eriloa on saanud vaid need sportlased, kes on suutnud tõestada, et on treeninud väljaspool Vene süsteemi.

IAAF-i Venemaa töörühma esimehe Rune Anderseni sõnul on venelastel veel täitmata kaks IAAF-i seatud tingimust: venelased ei ole töörühmaga seotud kulusid tasunud, samuti ei ole IAAF saanud veel enda kasutusse Moskva antidopingulabori andmeid, mida venelased ka WADA eest pikalt varjasid.

Kui Venemaa neid nõudmisi ei täida, ähvardab nende sportlasi ka septembris toimuvalt MM-ilt eemale jäämine.

Lisaks sellele on venelastele uut varju heitnud Saksa telekanali ARD paljastused: nimelt on osad Venemaa dopinguskandaaliga seotud treenerid tagasi koondise sportlaste juures. "Sellised andmed räägivad vastu venelaste varasematele väidetele, et Venemaa kergejõustikuliit distantseerib end varasemast režiimist," lisas Andersen.